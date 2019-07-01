Путин обсудил реализацию нацпроектов с губернатором Липецкой области

Президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Липецкой области Игорем Артамоновым вопрос реализации национальных проектов. Встреча прошла в Кремле.

Глава региона доложил, что удалось на 10% поднять зарплаты работникам бюджетной сферы, улучшить социальную ситуацию. Артамонов заявил, что вскоре в Липецке и Ельце появятся семь новых парков и 250 детских площадок.

По его словам, к 2021 году вопрос с очередями в школы, ясли и детские сады должен быть полностью закрыт. Ко всему прочему, в соответствии с нацпроектом, будут построены три физкультурно-оздоровительных комплекса.