Бой за территорию: эпическая драка трех змей попала на видео

Пользователей Сети шокировало видео с дракой трех крупных змей в Индии.

На кадрах видно, как пресмыкающиеся переплетаются и стараются укусить друг друга. Спустя несколько минут одна из змей решила сдаться и покинула «поле боя».

Как сообщил основатель добровольной организации, занимающейся спасением и реабилитацией змей в Индии Сувенду Маллик, пресмыкающиеся боролись за территорию. Он отметил, все змеи на кадрах - особи мужского пола.

Это первый зафиксированный случай в Индии, когда сразу три змеи вступают в драку, передает слова Маллика Daily Star.