Бой за территорию: эпическая драка трех змей попала на видео
Местные жители запечатлели, как сразу три змеи выясняют, кто из них достоин занять территорию.
© Видео: IDN NEWS, Youtube © Фото: IDN NEWS, Youtube
Пользователей Сети шокировало видео с дракой трех крупных змей в Индии.
На кадрах видно, как пресмыкающиеся переплетаются и стараются укусить друг друга. Спустя несколько минут одна из змей решила сдаться и покинула «поле боя».
Как сообщил основатель добровольной организации, занимающейся спасением и реабилитацией змей в Индии Сувенду Маллик, пресмыкающиеся боролись за территорию. Он отметил, все змеи на кадрах - особи мужского пола.
Это первый зафиксированный случай в Индии, когда сразу три змеи вступают в драку, передает слова Маллика Daily Star.