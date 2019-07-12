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800 км за 60 дней: «посол воды» намерен вдоль переплыть Байкал

Дарья Михалина
00:05 12.07.2019
Маршрут пройдет по восточному побережью озера.
© Видео: ТРК "Звезда"

Пловец-экстремал из Швейцарии Эрнст Бромайс собирается за два месяца вдоль переплыть Байкал.

Он уже приступил к своему 60-дневнему заплыву. Старт состоялся в селе Култук под Иркутском.

Своим поступком 51-летний пловец хочет обратить внимание общественности к защите водных ресурсов на Земле. А сам себя Бромайс называет «послом воды».

«Маршрут начнется в селе Култук Иркутской области, пройдет по юго-восточному побережью и закончится в городе Нижнеангарск», - рассказала член его команды Саяна Дармаева.

Всего спортсмен преодолеет 800 километров. На ночь он будет оставаться на берегу, а с утра – вновь продолжать путь.

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