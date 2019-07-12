Медведь-дебошир разграбил кормушку для птиц, за что был жестоко наказан собакой

Дикий медведь пробрался в сад жителей американского штата Нью-Джерси и начал громить прилегающую к дому территорию. Момент «дебоша» попал на камеру видеонаблюдения.

На кадрах видно, как хищник изучает участок, а после этого срывает кормушку для птиц, съедая рассыпавшийся корм. В это время соседская собака Райли выбегает из-за кустов и быстро прогоняет нежданного гостя.

Хозяин пса Алан Тлюсти отметил, что его собака уже бросалась на медведей, однако в этот раз пес был особенно смелым.

Владелец участка, на который медведь совершил «нападение», пообещал отблагодарить Райли бифштексом.