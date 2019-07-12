Медведь-дебошир разграбил кормушку для птиц, за что был жестоко наказан собакой
Хозяин пса Алан Тлюсти отметил, что его собака уже бросалась на медведей, однако в этот раз пес был особенно смелым.
© Видео: MARK STINZIANO © Фото: MARK STINZIANO
Дикий медведь пробрался в сад жителей американского штата Нью-Джерси и начал громить прилегающую к дому территорию. Момент «дебоша» попал на камеру видеонаблюдения.
На кадрах видно, как хищник изучает участок, а после этого срывает кормушку для птиц, съедая рассыпавшийся корм. В это время соседская собака Райли выбегает из-за кустов и быстро прогоняет нежданного гостя.
Хозяин пса Алан Тлюсти отметил, что его собака уже бросалась на медведей, однако в этот раз пес был особенно смелым.
Владелец участка, на который медведь совершил «нападение», пообещал отблагодарить Райли бифштексом.