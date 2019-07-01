Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук назвал полуостров Крым российским. Сделал он это на выступлении в Харькове.

Певец сделал дорогую для себя оговорку, выступая с речью о необходимости перемен на Украине. Затронув тему боевых действий в Донбассе, Вакарчук коснулся и возвращения полуострова в состав РФ, заявив при этом, что «Россия аннексировала российский Крым». Видеозапись оговорки опубликована на Youtube-канале «Думки».

Напомним, Крым и Севастополь вошли в состав России после референдума, проведенного в марте 2014 года. Тогда большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с РФ. Украина итоги референдума признавать отказалась и не признает и по сей день.

Между тем, президент Чехии Милош Земан призвал Украину смириться с тем, что Крым вновь стал территорией России. Он подчеркнул, что присоединение полуострова к РФ - свершившийся факт.