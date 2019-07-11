Российская военная техника примет участие в учениях в Венесуэле
Армия Венесуэлы, по словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, по большей части оснащена именно российским вооружением.
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Российская военная техника примет участие в учениях, которые пройдут в Венесуэле 24 июля. Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«По большому счету, вооружение и военная техника, которая находится в Венесуэле и которой располагают Боливарианские вооруженные силы, это техника российского производства. Поэтому по-другому это просто не может осуществляться», - цитирует РИА Новости Рябкова.
Замглавы МИД добавил, что, по большей части, армия Венесуэлы оснащена российским оружием. Рябков отметил, что не располагает информацией о наличии у этого государства вооружения из других стран.