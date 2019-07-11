Российская военная техника примет участие в учениях в Венесуэле

Замглавы МИД добавил, что, по большей части, армия Венесуэлы оснащена российским оружием. Рябков отметил, что не располагает информацией о наличии у этого государства вооружения из других стран.

«По большому счету, вооружение и военная техника, которая находится в Венесуэле и которой располагают Боливарианские вооруженные силы, это техника российского производства. Поэтому по-другому это просто не может осуществляться», - цитирует РИА Новости Рябкова.

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