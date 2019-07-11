Вкусно и не грустно: сколько шоколада в день не навредит здоровью

Эксперты объяснили, употребление какого вида шоколада и в какое время суток не принесет вреда здоровью.

По мнению профессора кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктора медицинских наук Алексея Буеверова, каждый день человек может съесть порядка 50 граммов темного шоколада с содержанием какао не менее 50%. Больше употреблять следует только тем, кто занимается тяжелым физическим трудом или спортом.

Буеверов добавил, что есть шоколад лучше в первой половине дня. Это связано с его калорийностью, а также веществами, которые могут ухудшать процесс засыпания.

По мнению экспертов, опрошенных РИА Новости, для здоровья полезнее употребление темного шоколада, а не молочного, несмотря на их схожую калорийность и энергетическую ценность. Это связано с различным содержанием какао-бобов в составе. Сейчас, по словам врача-диетолога клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидата медицинских наук Елены Ливанцовой, ученые исследуют положительное влияние содержащихся в темном шоколаде биофлавоноидов на холестериновый обмен.

Кроме этого, добавляют специалисты, шоколад повышает энергию, настроение, а его компоненты обладают защитным эффектом для печени.

Лакомством, правда, нельзя злоупотреблять, подчеркивают они. Излишнее количество шоколада приводит к набору веса, повышает риск нарушения углеводного обмена, а также может вызвать дискомфорт в желудке и кариес.

По словам врачей, шоколад категорически нельзя есть людям с заболеваниями поджелудочной железы.