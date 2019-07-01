Люк Бессон отменил свой визит в Россию на премьеру фильма «Анна»

Кинорежиссер Люк Бессон отменил свой визит в Россию, который должен был состояться в связи с премьерой его фильма «Анна» вечером 1 июля в столичном кинотеатре «Москва».

Причиной того, что кинодеятель не посетит Россию, стали семейные обстоятельства; ничего более конкретного не называется.

Вместо Бессона «переиздание» его культовой ленты «Никита» 1990-го года под новым именем представят исполнители главных ролей российская топ-модель Саша Лусс и актер Александр Петров, сыгравший ее друга.

Действие «Анны» происходит в Москве в 1987 году. Анна (Лусс) и Петр (Петров) ввиду жизненных обстоятельств решают завербоваться в ряды ВМФ СССР. Но мужчина взамен предлагает ограбить банк, после чего пара попадает в тюрьму. Там Анну вербует КГБ.