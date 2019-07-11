Ела хвою и пила из лужи: под Петербургом пенсионерка выжила после трех дней в лесу
79-летнюю женщину искали трое суток больше ста человек.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: lizaalert_piter, ВКонтакте
В лесу под Санкт-Петербургом нашли 79-летнюю пенсионерку. Там она провела трое суток – отправилась за ягодами и заблудилась.
Спасло женщину то, что с собой у нее оказался мобильный телефон, она успела позвонить в МЧС.
Сначала ее пытались вывести из леса дистанционно, однако успехом это не увенчалось, так как телефон быстро разрядился. На место выдвинулись отряды спасателей.
Женщину искали больше ста человек: профессиональные спасатели и волонтеры.
В лесу она соорудила убежище, питалась ягодами, хвоей и пила воду из луж.
Как сообщает сайт «Комсомольской правды», пенсионерка получила переохлаждение, однако сейчас она чувствует себя хорошо.