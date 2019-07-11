Памятник Жукову вернули на место в Харькове

В Харькове на свое место вернули памятник легендарному советскому военачальнику - маршалу Георгию Жукову. Об этом сообщил мэр города Геннадий Кернес.

«Как и обещал - сегодня вернули на место», - подписал он фотографии памятника на своей странице в Facebook.

© Геннадий Кернес Facebook

Памятник маршалу Жукову, находившийся у здания харьковского Дворца спорта, снесли протестующие украинские радикалы в начале июня. Они повалили бюст на землю, привязав к нему веревку. Вместо него на постаменте появился государственный флаг Украины. В российском МИДе назвали этот поступок «серьезным вызовом для новой власти». Такие действия радикалов не поддержали и в Верховной Раде. Депутат украинского парламента, бывший вице-премьер-министр страны Александр Вилкул заявил, что погром памятников - это издевательство над историей.

© Геннадий Кернес Facebook

В Харькове после сноса бюста были возбуждены уголовные дела, а мэр города пообещал восстановить памятник.

В середине июня в городе также вернули название проспекту маршала Жукова. В 2016 году его переименовали в честь украинского генерала Григоренко.