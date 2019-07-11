Робби Уильямс рассказал, что планировал покончить с собой

Британский певец Робби Уильямс признался, что в молодости страдал от депрессии и злоупотрелял наркотиками.

Артист рассказал, что когда жил вместе со своей девушкой в доме в районе Примроуз Хилл на севере Лондона, его неоднократно посещали мысли о суициде. К тому же, в то время он увлекался кокаином.

Робби утверждает, что тот дом обладал плохой энергетикой. Певец рассказал, что часто слышал там загадочные шаги, ему чудились привидения, которые преследовали его.

«Однажды утром я встал, и в конце своей кровати увидел темный туман. Я был очень напуган, мне было страшно пойти и почистить зубы, так как я должен был пройти через этот туман», - приводит его слова издание The Daily Mail.

Британец, привыкший, по его словам, у себя на родине «ко всевозможной чертовщине», признался, что если бы он не покинул этот дом, то ему точно «пришлось бы покончить жизнь самоубийством».