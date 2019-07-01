Немецкие ученые объявили о полном вымирании насекомых

Группа энтомологов из Германии заявила, что худший этап вымирания на Земле уже начался.

К таким выводам ученые пришли после проведения тридцатилетнего исследования. Так, начиная с 1989 года они собирали образцы насекомых с помощью ловушек вдоль берегов Рейна и помещали в специальные бутылки для хранения и содержания.

Всего с тех пор было собрано более 80 миллионов образцов. Результаты проведенного анализа показали, что общая биомасса членистоногих с 1994 года стала меньше на 76 процентов. В частности, вес бутылки, заполненной насекомыми в 1994 году составлял 1400 грамм, а самая последняя, собранная в этом году, оказалась весом всего в 300 грамм.

При этом, по словам одного из авторов исследования Мартина Сорга, показатель снижения биомассы продолжает активно расти, и под угрозой полного исчезновения находятся 40 процентов насекомых.

Сорг добавил, что насекомые, которые составляют две трети всех наземных видов, гибнут с угрожающей скоростью, что имеет катастрофические последствия для пищевых цепей и мест обитания. Кроме того, это грозит критическим сокращением биоразнообразия, массовому изменению экосистем и экологии в целом, и их неспособностью вернуться к прежнему состоянию.