Протестующие в Гонконге взяли штурмом здание законодательного собрания

Демонстрантам в Гонконге удалось пробиться в здание законодательного собрания региона, где заседает правительство. Протестующие вооружены палками, дорожными знаками, арматурой и металлическими трубами. Внутри помещения они громят мебель, срывают со стен картины и расписывают двери краской, сообщает BBC News.

Ранее протестующим удалось разбить стеклянные двери при помощи металлической тележки. Полиция применила слезоточивый газ и дубинки, однако усмирить возмущенную толпу не смогла. В эти минуты приходят сообщения о пострадавших с обеих сторон. Посетители и сотрудники заксобрания экстренно эвакуируются из здания.

Протестные акции вспыхнули на улицах Гонконга в понедельник рано утром. Первые столкновения с полицией произошли у стен выставочного центра, где в это время проходила церемония поднятия флага.

Выступления приурочены к очередной годовщине передачи Гонконга от Великобритании Китаю. Кроме того, демонстранты выступают против закона, который позволит экстрадировать на территорию материкового Китая лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР. Протестующие полагают, что власти получат возможность таким образом избавляться от оппозиционеров и неугодных общественных деятелей.