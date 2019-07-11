«Мы все в опасности»: Роскачество объяснило, как избежать взрыва аккумулятора смартфона или ноутбука

Не редкостью стали случаи, когда у людей в руках взрывались их гаджеты: смартфоны или ноутбуки. В Роскачестве рассказали, что нужно делать, чтобы этого избежать.

«Мы все в какой-то степени в опасности, пока каждый из нас имеет в кармане, на столе или в руках устройства, способные нанести серьезный вред здоровью, вплоть до летального исхода. Эти устройства могут стать взрывными по неосторожности или из-за халатности производителя», - говорится на сайте Роскачества.

Специалисты Центра цифровой экспертизы заявляют, что аккумуляторы гаджетов взрываются из-за заводского брака, перегрева или устаревания устройства. Все дело в используемом типе энергоносителя. Это литий-ионный аккумулятор. Он универсален, обладает высокой плотностью энергии, а также неприхотлив в обслуживании.

«Из-за резкого перепада температуры литий-ионная батарея начинает вырабатывать газ, аккумулятор «надувается», а в редких случаях можно обнаружить течь. К тому же, любое повреждение или удар могут привести к чрезмерному нагреву батареи, что неизбежно повлечет за собой взрыв», - добавляется в сообщении.

По словам экспертов, самый главный совет пользователям: не совершать то, что не рекомендует изготовитель. Кроме того, следует пользоваться фирменными зарядками, не допускать перегрева аппарата, не ронять гаджеты.

«Во время зарядки старайтесь не запускать энергоемкие игры и «тяжелые» для гаджета процессы, иначе ваше устройство получит двойной перегрев и, как следствие, сократится срок службы аккумулятора. Это правило не распространяется на случай, когда уровень заряда уже полон. Обычное использование гаджета на зарядке также ничем не грозит батарее», - уверены эксперты Роскачества.

Также сообщается, что нежелательно носить смартфон в заднем кармане одежды. Есть риск его повредить, если сесть на твердую поверхность. И не следует использовать аккумулятор, если он уже вздулся: в нем начали происходить химические реакции, которые могут повлечь за собой взрыв батареи.

Если аккумулятор все же загорелся, нужно выдернуть из розетки зарядное устройство и обесточить все помещение.