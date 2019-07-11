Впервые после войны: в Алеппо снимают кино

В сирийском городе Алеппо проходят съемки фильма «Шатат» (в переводе на русский - «Вдребезги»).

Кинематографическая деятельность возобновилась там впервые после войны. Эта кинокартина для всей съемочной группы стала возможностью рассказать о том, как они пережили войну.

В основе фильма история, старая как мир - любовь на фоне боевых действий, война же в этой киноленте - одно из главных действующих лиц.

Кадры боев и перестрелок, которыми полна эта кинолента, впечатляют, даже несмотря на отсутствие у авторов профессионального оборудования. Главное - правдивость этой, очень личной истории: все участники съемок либо сражались за родину, либо скитались по лагерям беженцев.

Все сцены фильма уже отсняты, но дата премьеры пока не назначена. Авторы приступили к монтажу материала.