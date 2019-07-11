Печенье или равиоли: странные по форме морские звезды обнаружены в Атлантическом океане

Ученые, которые занимаются изучением Атлантического, зафиксировали множество морских звезд желтого цвета, напоминающих по форме частично макаронные изделия - равиоли, частично вареники, а кто-то считает, что они похожи на песочное печенье.

Речь идет о виде Plinthaster dentatus, который был обнаружен еще в 1884 года, однако информации о нем до сих пор мало. Морские звезды очень красиво смотрятся на песчаном дне, они выпуклые, имеют пятиугольную форму. Ножки и тело обитателей водоемов практически слиты.

Обитатели водных глубин не привередливы в еде и поглощают все, что способны переварить: планктон, детрит, моллюски, устрицы, мидии. Лучи звезды служат в качестве пищеварения. Также у этих необычных созданий имеется рот и желудок.

Научные специалисты наткнулись на морских звезд в рамках миссии NOAA «Окна глубины», целью которой является исследование глубин океана в водах недалеко от юго-восточного побережья США, пишет The Daily Mail.