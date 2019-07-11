Маленького леопарда спасли в Челябинске

В Челябинске спасли трехдневного леопарда. Малышка появилась на свет в передвижном зоопарке и ее едва не загрызла собственная мать.

На помощь новорожденной пришли зоозащитники. Котенка привезли в приют голодного и страдающего от обезвоживания. Теперь его откармливают козьим молоком. Сначала кормили из пипетки, а потом из бутылочки и по режиму - каждые два часа. Дополнительно колют витамины.

Маленького леопарда назвали Евой. Когда животное окрепнет и встанет на лапы, его вернут в зоопарк.

Ранее в Приморье спасли раненого дальневосточного леопарда. Его нашли сотрудники службы Охотнадзора недалеко от заповедника «Кедровая падь».