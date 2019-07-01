В РЖД пообещали проверить видео с автомобилем Пугачевой на платформе вокзала

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД отреагировали на поездку Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на лимузине.

В ведомстве пообещали провести проверку действий сотрудников вокзальных служб, сообщает РИА Новости.

Доступ на техническую платформу вокзала имеет только спецтехника, однако автомобиль известной певицы никому не помешал, уточнили в дирекции.

Ранее в Сети появились видеокадры того, как примадонна на автомобиле представительского класса подъезжает к вагону поезда дальнего следования Москва - Рига. Певица отправилась в путешествие в компании своего супруга, пародиста Максима Галкина.

Поклонники по-разному отреагировали на почести, оказанные артистке. Одни не нашли в этом ничего дурного, другие же возмутились, что эстрадная исполнительница позволяет себе то, что запрещено другим.