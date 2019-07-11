Неудачный запуск ракеты-носителя Vega: видео
Старт ракеты-носителя Vega состоялся 11 июля в 4.53 по московскому времени.
© Видео: SciNews, YouTube © Фото: SciNews, YouTube
В Сети появилось видео, на котором запечатлен неудачный запуск ракеты-носителя Vega.
На кадрах видно, как после запуска курс ракеты постоянно начинает смещаться в сторону. Из-за изменения траектории запуск и был признан неудачным. Об этом через несколько минут после старта сообщили на сайте компании Arianespace, которая обслуживает запуски с космодрома в Гвиане.
Информация о причинах случившегося пока не сообщается.
Отметим, что неудачный запуск у ракеты этого класса произошел впервые.