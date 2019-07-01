Уникальная выставка картин Ивана Айвазовского открылась в Кронштадте

В Музее истории Кронштадта открылась уникальная выставка малоизвестных картин русского мариниста Ивана Айвазовского. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Там отметили также, что, кроме знаменитых картин из Русского музея, Центрального военно-морского музея и заповедника «Петергоф», на выставке представлены холсты из семи частных коллекций, а некоторые из них никогда раньше не выставлялись на широкое обозрение. Всего речь идет о 35 полотнах русского живописца, среди которых «Лунная ночь в Крыму», «Императорская купальня в Феодосии ночью» и «Закат на море с отдыхающими».

Название выставки - «Кронштадтский рейд» - в свою очередь, выбрано по его одноименной картине, которую также представят посетителям.

В пресс-службе музея отметили, что жизнь и творчество Айвазовского всегда были тесно связаны с Кронштадтом. Молодой живописец несколько раз посещал морской город-порт, и именно отсюда он отправился в морской поход с Балтийским флотом. В путешествии у Айвазовского проявилась любовь к морским пейзажам, а уже к концу похода он закрепил за собой статус художника-мариниста.

Выставка работает бесплатно и будет открыта до 1 сентября.