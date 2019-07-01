Огонь на крыше: в Нижневартовске пожарные пытаются потушить пламя в многоквартирном доме

В Нижневартовске вспыхнула кровля жилой многоэтажки. Огнем охвачена площадь в 800 квадратных метров.

Прибывшие на место происшествия спасатели провели срочную эвакуацию и вывели на улицу более 70 человек. Очевидцы снимают происходящее на видео и размещают кадры в социальных сетях.

К этому часу известно, что в результате возгорания никто не пострадал, пожарные приступили к тушению. На место ЧП прибыл глава города, по его поручению в ближайшей школе организован пункт временного размещения для жильцов дома.

На месте пожара развернут оперативный штаб. Борьбу с огнем ведут 37 человек и десять единиц специальной техники.

Сейчас территория оцеплена, удалось предотвратить распространение пламени на соседние строения.

О причинах возгорания станет известно после отчета специальной комиссии и пожарных дознавателей. К работе они приступят после завершения тушения и проливки тлеющих конструкций.