Четыре запущенных с Плесецка военных спутника внесены в каталог

Специалисты Воздушно-космических сил России внесли четыре новых спутника Министерства обороны РФ, запущенных с космодрома Плесецк в Архангельской области, в Главный каталог космических объектов. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

Блок выведения «Волга» доставил на орбиту спутники Министерства обороны РФ «Космос-2535», «Космос-2536», «Космос-2537» и «Космос-2538». Все четыре космических аппарата были запущены накануне, 10 июля ракетой-носителем «Союз -2.1В». Состоявшийся в среду запуск стал вторым стартом ракеты «Союз-2» с Плесецка в этом году.

С космическими аппаратами поддерживается связь. Бортовые системы исправно функционируют. После выведения военных спутников на расчетные орбиты, блок выведения «Волга» отправили на орбиту захоронения.

Стоит отметить, что ракета-носитель «Союз-2» пришла на смену ракетам-носителям «Союз-У», эксплуатация которых завершилась в 2012 году.