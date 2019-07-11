В Харькове напали на соратника Медведчука: видео

В Харькове совершили покушение на жизнь кандидата в народные депутаты «Оппозиционной платформы — За жизнь» Дмитрия Святаша.

Порядка сорока человек в черной одежде вооружились ножами, кастетами и баллонами со слезоточивым газом и напали на Святаша. Кроме того, в это время они скандировали призывы физически расправиться с кандидатом.

Дмитрий Святаш получил телесные повреждения, в том числе, ожоги рук, а от применения слезоточивого газа пострадали стоящие рядом люди, сообщается на сайте партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Святаш уже написал заявление в полицию.

ЧП произошло 10 июля, когда кандидат в народные депутаты проводил встречу с избирателями.