Найдены доказательства инсценировки отравления Алибасова

Помощник Бари Алибасова заранее договорился с лечащим врачом о его госпитализации. Музыканта пригласили принять участие в программе «На самом деле» на Первом канале и публично разоблачили.

Шоумену задавали вопросы об обстоятельствах отравления жидкостью для прочистки труб, которое якобы произошло в начале июня, однако он отвечал очень путанно.

Ведущий передачи вывел на экран скриншот переписки помощника Алибасова с медиком, где обсуждались поводы для госпитализации звезды.

«Думаю, предлог госпитализации надо придумать не алко, а желудок или печень? Офис и кота я беру на себя», - сказано в сообщении.

Увидев сообщения на экране, 72-летний продюсер сказал, что не помнит ни название больницы, где он лежал, ни марку жидкости, которой он отравился. После чего Алибасов покинул студию.

В июне продюсера группы «На-на» госпитализировали с острым отравлением. Сообщалось, что музыкант по ошибке выпил жидкость для прочистки труб «Крот», он получил ожоги пищевода, желудка, кишечника и дыхательных путей.

По словам представителей артиста, Алибасов несколько дней провел в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского в состоянии медикаментозного сна. Однако спустя время в ряде СМИ стала появляться информация о том, что отравление было инсценировано.