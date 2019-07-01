Битва двух циклонов: синоптики рассказали о погоде в столичном регионе на этой неделе

На этой неделе Москву ожидает дождливая и ветреная погода. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Погода будет облачной, не исключены грозы, подчеркнули метеорологи. Всему виной циклон, уходящий на север. В его тыловой части наблюдаются значительное усиление ветра и понижение температуры. Одновременно с этим с запада движется теплый атмосферный фронт.

В ближайшие дни жители столичного региона почувствуют на себе усиление ветра до 15 метров в секунду, падение атмосферного давления и, как следствие, обильные осадки, отмечают специалисты.

Завтра ожидается не выше 20-22 градусов. Ночью возможны гроза и похолодание до 10 градусов выше нуля.

Конец рабочей недели порадует солнцем и более комфортными для этого времени года 24-27 градусами тепла. Тем не менее не исключены дожди и переменная облачность.