На Чукотке горят 10 тысяч гектаров леса

На Чукотке горят десять тысяч гектаров тундры. Стихия разбушевалась из-за жаркой и засушливой погоды.

На территории действуют два крупных пожара: один из них подобрался к населенным пунктам, оказавшись всего в 30 километрах от них, но огонь удалось остановить силами федеральной Авиалесоохраны.

Вертолет Ми-8 совершал перелеты с одного края пожара на другой. Рельеф местности усложнял работу экстренных служб, которым и так было непросто из-за сильных порывов ветра.

В континентальной части региона действует четвертый класс пожарной опасности. По всей России в настоящий момент горят около 40 тысяч гектаров леса, в том числе в Забайкалье и на Камчатке.

Между тем в Иркутской области охвачено огнем более 6000 гектаров: 5189 из них - на территории лесов, и еще 596 гектаров нелесных пожаров. Остается действующим 21 возгорание.