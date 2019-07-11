Блок выведения «Волга» отправили на орбиту захоронения

Специалисты отправили блок выведения «Волга» на орбиту захоронения, после того как он доставил на целевые орбиты четыре военных спутника, которые были запущены 10 июля с космодрома Плесецк. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что увод «Волги» на орбиту захоронения осуществляли за счет трех включений двигательной установки.

Напомним, что запуск ракеты «Союз-2» с космодрома Плесецк стал вторым в 2019 году.