Блок выведения «Волга» отправили на орбиту захоронения
Ранее он доставил на целевые орбиты четыре военных спутника. Их запустили 10 июля с космодрома Плесецк.
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Специалисты отправили блок выведения «Волга» на орбиту захоронения, после того как он доставил на целевые орбиты четыре военных спутника, которые были запущены 10 июля с космодрома Плесецк. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Отмечается, что увод «Волги» на орбиту захоронения осуществляли за счет трех включений двигательной установки.
Напомним, что запуск ракеты «Союз-2» с космодрома Плесецк стал вторым в 2019 году.