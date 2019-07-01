Медведев пообещал наказывать компании, завышающие цены на бензин

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что нефтяные компании, повышающие цены на бензин после прекращения действия ценовых соглашений, будут наказываться. Об этом глава правительства заявил сегодня в ходе совещания со своими заместителями.

«Если все-таки кто-то заиграется и посчитает, что в отсутствие соглашений можно проводить какую-то самостоятельную политику на этом рынке, он за это поплатится», - сказал Медведев.

В ходе встречи премьер-министр также поручил правительству внимательно следить за стоимостью топлива на заправках. Он подчеркнул при этом, что людям важны цены на бензоколонках и на авиакассах.

В свою очередь вице-премьер Дмитрий Козак выразил надежду на то, что в четверг правительство одобрит законопроект, согласно которому цены на топливо удастся не повышать.

Напомним, сегодня истек срок действия соглашения между Министерством энергетики, антимонопольной службой крупнейшими нефтяными компаниями. Договоренность подразумевала собой отмену повышения цен на топливо. В правительстве при этом уверены, что и сейчас существуют механизмы регулирования, которые позволят сохранить стоимость бензина и дизельного топлива на существующих уровнях.