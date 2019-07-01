В Германии разбился военный вертолет

В Германии потерпел крушение военный вертолет. Инцидент произошел неподалеку от города Ганновер.

О крушении стало известно в понедельник, 1 июля. По данным телеканала Deutsche Welle, в результате происшествия погиб один человек.

После падения вертолет вспыхнул. Для тушения возникшего возгорания на место падения прибыли несколько пожарных расчетов. Вертолет не долетел всего 30 километров до Центральной учебно-тренировочной вертолетной базы вооруженных сил Германии. Причины падения неизвестны.

Ранее в Японии также потерпел крушение многоцелевой вертолет UH-1 сухопутных сил страны. Машина разбилась при посадке на военном аэродроме Татикава на западе Токио, лишившись при этом хвоста и лопастей.