В Греции найдены древнейшие в Европе человеческие останки

В Греции обнаружили древнейшие в Европе останки человека. Несмотря на то, что нашли их больше сорока лет назад, возраст удалось установить только сейчас. Благодаря проведенным анализам, ученые выяснили, этим костям уже порядка 210 тысяч лет.

Исследования двух найденных черепов позволяют предположить, что в этом месте присутствовали две группы людей - ранняя популяция Homo sapiens, за которой следовала неандертальская популяция.

По словам ученых, такие результаты подчеркивают сложные демографические процессы, которые характеризовали эволюцию человека в плейстоцене.

Кроме того, это говорит о присутствии современного человека в Юго-Восточной Европы, пишет журнал Nature.