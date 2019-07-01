Число жертв паводка в Иркутской области увеличилось до 12 человек

Заместитель премьера по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко назвал число жертв паводка в Иркутской области. По его данным, ими стали 12 человек. В то же время неизвестно местонахождение еще девяти человек.

Одним из самых пострадавших от наводнения городов региона стал Тулун. Уровень воды в местной реке Ие равен десяти метрам при критическом уровне в семь метров, а в разгар паводка он составил 14 метров, что привело к прорыву местной дамбы и затоплению города.

В зоне чрезвычайного происшествия оказались около 2000 человек. Стихия оставила их без жилья и средств к существованию, уничтожив домашние хозяйства.