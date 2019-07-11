Число пропавших без вести в Иркутской области возросло до 11 человек

Судьба еще одного человека, переставшего выходить на связь после наводнения в Иркутской области, остается неизвестной.

В общей сложности спасатели ищут 11 человек: шесть - в Тулунском районе, четыре - в Нижнеудинском районе, одного - в Тайшетском районе.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что всего стихия унесла жизни 25 человек, 38 человек были найдены живыми, пишет «Интерфакс».

В конце июня из-за продолжительных ливней в Иркутской области вышли из берегов реки Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ока. Вода мощным потоком понеслась по улицам поселков и деревень. Были затоплены более десяти тысяч домов и хозяйств, многие люди остались без крова.

Особенно пострадал Тулунский район, где прорвало дамбу на реке Ия. За пару часов город Тулун погрузился в воду на несколько метров. Деревянные дома буквально уплыли, многоэтажки затопило до третьего этажа. Также досталось Тайшетскому и Нижнеудинскому районам. Всего в результате паводка уже госпитализированы 486 человек.

Местные власти до 14 июля этой недели должны завершить очистку и дезинфекцию населенных пунктов, а правительство региона - до 19 июля предоставить информацию по площадкам для строительства нового жилья.