В аэропорту Тель-Авива объявлен высший уровень тревоги

В аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве объявлен высший, третий уровень чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает израильское агентство Ynet.

В сообщении уточняется, что группы быстрого реагирования, а также пожарные и скорая помощь готовятся к приему пассажирского Boeing 737 болгарской авиакомпании Electra Airways. На месте также задействованы самолеты ВВС Израиля, которые вылетели для сопровождения борта.

Инцидент произошел рано утром 1 июля, когда чартерный рейс вылетел из немецкого Кельна и при взлете лопнуло сначала одно шасси, а позднее было частично повреждено и второе. На борту находятся порядка 152 человек и члены экипажа. Ожидается, что самолет приземлится в 16:30 по московскому времени.

В соответствии с процедурой самолет должен следовать на низком уровне, чтобы инспекторы управления воздушным движением могли изучить повреждения с помощью бинокля и оценить, как лучше всего управлять посадкой.

Как уточнили в пресс-службе аэропорта, серьезных чрезвычайных ситуаций в Бен-Гурионе не происходило уже более восьми лет, однако спасательные службы готовы к нештатным ситуациям и постоянно отрабатывают подобные сценарии на учениях.