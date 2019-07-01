В Египте у подножья пирамиды обнаружили массовое захоронение необычных мумий

В Египте у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера - в поселении Саккара обнаружили десятки загадочных мумий, не похожих на привычные археологам захоронения.

Польские археологи долгое время проводили раскопки некрополя в Саккаре, но на пирамиду обратили особое внимание лишь недавно. Они исследовали Сухой ров - траншею глубиной 20 и шириной около 40 метров, которая символизирует священную область вокруг постройки. Именно в Сухом рву и нашли мумии.

Все они были погребены прямо в песке, некоторые находились в деревянных гробах. Причем украшенных несвойственной египтянам росписью: по мнению ученого из Варшавского университета Камила Курашкевича, необычные иероглифы свидетельствуют о том, что их создатель был неграмотен и попытался сымитировать виденные ранее узоры, не сумев даже связать их в цельное сообщение. Об этом сообщает Science in Poland.

Помимо этого, гроб также украсили изображением древнеегипетского бога Анубиса в виде шакала необычного синего цвета. Дело в том, что его цвет всегда был черным, а в данном случае художник попытался изобразить то, что волосы богов были из драгоценного цветного камня.

По словам исследователей, большинство найденных мумий были подвергнуты лишь нескольким основным процедурам бальзамирования, а не всему процессу, после чего их завернули в бинты и погрузили в ямы, вырытые в песке.

Ранее в египетской провинции Эль-Минья также нашли некрополь с 40 мумиями. Десять из них - мумии детей. По мнению ученых, некрополь был создан в поздний период династий фараонов, при Птолемеях (IV-I века до н. э.), а позже использовался при римлянах и византийцах вплоть до VII века.