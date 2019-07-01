В Вифлееме на месте рождения Христа обнаружен древний артефакт

Рабочие, занятые на реставрации церкви Рождества Христова в Вифлееме, обнаружили древнюю купель для крещения. Предположительный возраст находки - от 1400 до 1700 лет.

Предполагается, что церковь, в которой проводятся реставрационные работы, была построена в VI веке нашей эры на месте, где родился Иисус Христос, сообщает портал Live Science. Сейчас ученые исследуют найденный артефакт при помощи современного оборудования.

Учитывая, что купель изготовлена из того же камня, что и церковные колонны, можно предположить, что они появились в одно и то же время, то есть в начале VI века нашей эры.

Церковь Рождества Христова находится на реконструкции с 2013 года, и в ней уже обнаружили неожиданные сокровища, в том числе византийскую мозаику с изображением ангела.