СМИ: Интерпол арестовал россиян в Уругвае

Интерпол и полиция задержали в Уругвае возможных граждан России, которых подозревают в содействии побегу известному итальянскому наркобарону Рокко Морабито.

По неподтвержденной информации, были задержаны три иностранных гражданина - два россиянина и итальянец, которые могли быть причастны к побегу Морабито из тюрьмы. Их арестовали в пиццерии, которой они, предположительно, владеют. Самого беглеца там не было.

При этом в посольстве РФ в Уругвае заявили, что в курсе о задержании россиян, но причину ареста там пока не знают.

Морабито является членом итальянской мафиозной группы «Ндрангета», он скрывался от полиции более 20 лет. Однако в 2017 году его все же задержали в Уругвае - с тех пор он ждал экстрадиции в Италию, но в конце июня совершил побег, пишет РИА Новости.

Интерпол разыскивал наркобарона с 1995 года по обвинению в наркоторговле в особо крупных размерах. Больше 13 лет он жил в Уругвае по поддельному паспорту гражданина Бразилии. Полиция смогла задержать преступника только тогда, когда он в письме к дочери в колледж случайно указал свое настоящее имя.