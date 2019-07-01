В МВД РФ по СКФО прокомментировали сообщение об атаке на блокпост полиции в Чечне

Во время атаки на блокпост полиции в Ачхой-Мартановском районе Чечни погиб один правоохранитель. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по СКФО.

По данным ведомства, атаку на контрольно-заградительный пост № 4 совершил неустановленный вооруженный человек.

«Работает следственно-оперативная группа, устанавливается личность нападавшего. В настоящий момент мы говорим об одном нападавшем», - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, сообщение об атаке на блокпост полиции ранее появилось в СМИ. В Следственном управлении СК РФ по Чеченской Республике «Звезде» сообщили, что в настоящее время ведется проверка данной информации.