Запуск ракеты со спутником ОАЭ в Гвиане завершился неудачей

Запуск ракеты легкого класса Vega с космодрома Куру во Французской Гвиане с военным спутником Falcon Eye 1 ОАЭ закончился неудачей. Об этом через несколько минут после старта сообщили на сайте компании Arianespace, которая обслуживает запуски с космодрома в Гвиане.

«Спустя примерно две минуты после старта произошла серьезная неполадка, приведшая к потере миссии. От имени Arianespace я хочу выразить мои глубочайшие извинения нашим клиентам за потерю их груза», - сказала исполнительный вице-президент компании Люс Фабрегетт.

Она добавила, что информация о причинах случившегося будет опубликована «в ближайшие часы» после первого анализа технических данных о полете ракеты.

Неудачный запуск произошел впервые у ракет этого класса. Сначала пуск был запланирован на ночь с пятого на шестое июля, но потом был перенесен на седьмое число из-за мощных ветров над площадкой Гвианского космического центра. Позже дата была снова передвинута на 11 июля.