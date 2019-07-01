«Жизнь от этого не изменится»: Сосо Павлиашвили об отказе Нино Катамадзе выступать в России

Сосо Павлиашвили прокомментировал «Звезде» отказ Нино Катамадзе выступать в России. Известная грузинская певица ранее поддержала митинги в Тбилиси и объявила о завершении своей концертной деятельности в РФ.

«Если она так решила - пусть не едет. Жизнь в России от этого не станет ни лучше, ни хуже. Но придет время, когда она скажет: "Зачем я это сделала? Я же могла наоборот сделать так, чтобы люди еще больше сроднились друг с другом, еще больше почувствовали друг друга". Я не знаю, может она была вынуждена это сделать, но я за нее говорить не могу и не собираюсь. Я отвечаю за себя. Я связан пуповиной с Грузией, но мое сердце и сердца моих детей бьются в России. Я никогда это не предам. Я безгранично благодарен и моей Грузии, и моей России»», - сказал музыкант.

Обстановка в Грузии накалилась после участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов по приглашению организаторов сел в кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало резкую реакцию у оппозиции, после чего радикалы начали штурмовать здание. В результате пострадали 240 человек, 300 были задержаны. Массовые протесты в Грузии продолжаются до сих пор.

Нино Катамадзе поддержала митинги в Тбилиси. Она также одобрила призыв протестующих к отставке главы МВД Грузии Георгия Гахарии.