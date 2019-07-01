В Новокузнецке водитель автобуса высадил из салона потерявшегося ребенка

В Новокузнецке водитель автобуса высадил на улицу восьмилетнего мальчика за то, что тот потерялся и стал громко плакать в салоне. В поисках мамы ребенку пришлось пройти пешком более километра, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Инцидент произошел в Центральном районе города. Уточняется, что женщина с ребенком стояли на автобусной остановке, и когда мама отошла посмотреть расписание, мальчик сел на первый подъехавший автобус и уехал. Однако уже в салоне он понял, что мамы рядом нет, и начал громко плакать. По словам очевидцев, водитель автобуса несколько раз накричал на ребенка, чтобы тот замолчал, а после вышвырнул его из салона автобуса и уехал дальше, передает сайт «Комсомольской правды».

Тем временем женщина пыталась самостоятельно найти ребенка, проехав по маршруту автобуса, на котором мальчик уехал. Когда она не нашла его ни на конечной остановке, ни вернувшись обратно, обратилась в полицию.

Полицейские подключились к поискам и нашли мальчика на той же остановке, откуда он уехал. Ребенок был перепуган и рассказал полиции, что шел пешком больше километра, чтобы вернуться назад.

По факту произошедшего проводится проверка, региональная полиция устанавливает организацию, которой принадлежит автобус, а также личность водителя, который оставил потерявшегося ребенка на улице.