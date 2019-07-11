На Камчатке многоквартирный дом накренился из-за аномальной жары
Накануне температура воздуха в Аянке на солнце превысила 50 градусов тепла, в тени - 30 градусов.
© Фото: Администрация села Аянка
На Камчатке, в селе Аянка, из-за аномальной жары буквально начал таять дом.
Постройка 1970-х годов сильно накренилась из-за смещения свай, пострадал и фундамент дома.
Все жильцы были вынуждены покинуть помещение и переехать к родственникам и знакомым.
Ситуацию уже взяли под контроль местные власти.
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин распорядился обеспечить жильцов аварийного дома всем необходимым.
В здании работают специалисты. После проведения экспертизы станет ясно, можно ли постройку восстановить.
«Как только я получу результаты экспертизы и предложения от главы района, совместно с профильными министерствами мы примем решение о дальнейших действиях», - цитируют губернатора местные СМИ.