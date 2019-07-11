Изнывающий от жары лось воспользовался системой полива во дворе дома: видео

В Сети появилось видео, на котором крупный лось пробрался на чей-то участок и лег на землю прямо около дождевателя так, чтобы вода попадала на него.

Оказалось, что в некоторых районах Аляски, где и произошел этот случай, стоит сильная жара, поэтому таким образом животное спасалось от высоких температур.

Как сообщают очевидцы, лось ходил по нескольким участкам людей и везде пытался найти подобный способ охлаждения, пишет Daily Mail.