Изнывающий от жары лось воспользовался системой полива во дворе дома: видео
Оказалось, что в некоторых районах Аляски, где и произошел этот случай, стоит сильная жара, поэтому таким образом животное спасалось от высоких температур.
© Видео: Big Swig Tours, Facebook © Фото: Big Swig Tours, Facеbook
В Сети появилось видео, на котором крупный лось пробрался на чей-то участок и лег на землю прямо около дождевателя так, чтобы вода попадала на него.
Оказалось, что в некоторых районах Аляски, где и произошел этот случай, стоит сильная жара, поэтому таким образом животное спасалось от высоких температур.
Как сообщают очевидцы, лось ходил по нескольким участкам людей и везде пытался найти подобный способ охлаждения, пишет Daily Mail.
«У нас во дворе он сидел четыре часа и просто наслаждался холодной водой», - написала в комментариях видео пользователь Lorilea Spaulding.
«Думаю, мне не стоит жаловаться на оленей во дворе!» - пошутил Marc Caenepeel.