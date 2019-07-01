В МИД РФ отреагировали на ночной обстрел Сирии

Москва изучает данные по инциденту, который произошел минувшей ночью в окрестностях Дамаска. Как заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, в своих оценках наша страна будет опираться на существующие резолюции Совета Безопасности ООН.

Государственное телевидение арабской республики распространило кадры отражения системой ПВО ракетной атаки, целью которой были объекты в Дамаске и Хомсе.

По данным сирийских СМИ, в результате воздушного удара по окрестностям столицы погибли четыре человека и более 20 получили ранения различной степени тяжести.

Сообщается также, что атаковали Сирию израильские самолеты из воздушного пространств Ливана.