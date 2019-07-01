СМИ: В Ачхой-Мартановском районе Чечни произошло нападение на пост полиции

В Чеченской Республике, в Ачхой-Мартановском районе, неизвестные напали на блокпост полиции, сообщает паблик Baza.

Правоохранителей атаковали двое вооруженных мужчин. Во время нападения один из них произвел подрыв закрепленного на себе взрывного устройства, а второй открыл огонь по полицейским.

Между тем, по информации паблика «Северный Кавказ», после этого нападавший скрылся. В настоящий момент паблик сообщает о гибели двух силовиков, находившихся на посту во время нападения. Информация о жертвах уточняется.

К настоящему времени официальной информации от МВД республики не поступало.

В Следственном управлении СК РФ по Чеченской Республике «Звезде» сообщили, что в настоящее время ведется проверка данной информации.