Королевские почести: Пугачева прокатилась на лимузине по перрону вокзала

Народная артистка России Алла Пугачева прокатилась по перрону одного из московских вокзалов на автомобиле. Видео, на котором примадонну доставляют к вагону, опубликовано в Сети.

На нем видно, как певица выходит из лимузина представительского класса и в сопровождении встречающих поднимается в свое купе. Вместе со своим супругом, пародистом Максимом Галкиным, она села на поезд дальнего следования Москва - Рига.

Поклонники по-разному отреагировали на почести, оказанные артистке. Одни не сочли в этом ничего дурного, другие же возмутились, что эстрадная исполнительница позволяет себе то, что запрещено другим.

В конце концов и те, и другие сошлись на том, что пожелали супружеской чете счастливого пути.