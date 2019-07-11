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Как у «Чужих»: в Китае нашли древнейшие деформированные черепа

Дарья Михалина
06:05 11.07.2019
Черепа получили форму конуса, его намерено деформировали древние люди, чтившие свои традиции.
Как у «Чужих»: в Китае нашли древнейшие деформированные черепа
© Фото: DanitaDel , Globallookpress

Археологи раскопали в древних китайских гробницах старейшие из ныне известных человеческие скелетов. Среди них фигурируют 11 искусственно деформированных конусообразных черепов, один из которых, как было установлено, принадлежит ребенку. Некоторые из этих людей были похоронены вместе с ритуальными артефактами.

Возраст находок составляет от 5 до 12 тысяч лет.

Преднамеренно измененные черепа странной формы были обнаружены во многих частях света.

Несмотря на схожесть с головами инопланетян, странные находки имеют трагическое, а не паранормальное объяснение. Форму черепов древние люди специально меняли, согласно традициям. Кости, особенно в раннем возрасте, хрупки и, положив некий груз на голову, ее строение менялось, сообщает Sciencenews.

Очередное обнаружение черепов дает ученым убедиться, что деформация костей являлась старой, укоренившейся традицией.

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