Генпрокуратура проводит массовую проверку в Шереметьево в связи с задержкой выдачи багажа

Генеральная прокуратура начала проверку после задержек с выдачей багажа в международном аэропорту Шереметьево в Москве. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что задержки наблюдались в терминалах D, E и F. Проведение проверки поручено Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Соответствующая комиссия уже выехала на место для анализа ситуации и дачи ей надлежащей правовой оценки, уточнили в Генпрокуратуре.

«По результатам проверки в случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», - отметили в ведомстве.

Ранее Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводила собственную проверку, в результате которой были выявлены массовые нарушения в обслуживании багажа пассажиров. По итогам проверки было возбуждено 18 дел об административных правонарушениях, некоторым российским авикомпаниям были внесены представления об устранении нарушений закона.