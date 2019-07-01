Восьми украинским морякам предъявили обвинение в пересечении госграницы РФ

Украинским морякам, задержанным российскими правоохранителями в ходе инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года, предъявили обвинение в незаконном пересечении государственной границы Российской Федерации организованной группой.

В частности, моряков Евгения Семидоцкого, Юрия Будзыло, Богдана Небылицу, Владимира Терещенко, Андрея Опрыско, Андрея Драчу, Андрея Эйдера и Сергея Попова обвиняют по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Николая Полозова.

Ранее в Кремле прокомментировали призыв новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского освободить задержанных моряков. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что нечего добавить к уже озвученным словам президента России Владимира Путина, который не так давно комментировал этот вопрос, заявив, что об освобождении задержанных речи не идет.

Напомним, провокация, в результате которой украинские моряки оказались под арестом, произошла утром 25 ноября 2018 года. Военные катера ВМС Украины «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу» нарушили государственную границу РФ в Черном море. Все попытки российских пограничников связаться с ними оказались безрезультатными. Для остановки нарушителей российской стороной было применено оружие.