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Российский дрон-сова восхитил британские СМИ

Екатерина Габель
14:41 01.07.2019
По словам автора статьи, такой беспилотник сможет своим внешним видом обманывать системы слежения противника.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК Звезда Алексей Иванов

Представленный на международном военно-техническом форуме «Армия-2019» беспилотник-сова очень впечатлил британское издание Dailу Star. По мнению автора статьи, такая разработка предназначена для «обмана» систем слежения потенциального противника.

Дрон раскрашен под парящую полярную сову. И хотя, по наблюдениям британского журналиста, беспилотник получился немного больше, чем реальная птица, у него все равно есть все шансы остаться незамеченным. 

По мнению автора, он будет предназначен для разведки и наведения точечного бомбового удара. Камера в беспилотнике будет «срисовывать местность» и передавать «рисунок» в штаб.

Специально указано, что дрон был разработан курсантами Военно-воздушной инженерной академии им. Жуковского, которая является одним из ведущих российских исследовательских университетов в области систем роботизированного авиационного вооружения.

Ранее телеканал «Звезда» рассказывал о характеристиках этого беспилотника. Так, разработчик объяснил, что движение «крыльев» будет полностью имитировать полет реальной птицы, чтобы максимально замаскировать дрон. В самом дроне установлены камера и лазерный дальномер-целеуказатель. Он позволяет определять дальность до цели и ее координаты, а в случае необходимости - подсвечивать объект для применения оружия.

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