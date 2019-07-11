Американские СМИ «уличили» иранские катера в попытке остановить британский танкер

Американский телеканал CNN, основываясь на некой видеозаписи, снятой с американского самолета, который пролетал над Ормузским проливом, заявил, что якобы пять катеров, принадлежащих Ирану, подошли к британскому нефтяному танкеру и попытались остановить его.

По данным СМИ, танкер выходил из Персидского залива и собирался пересечь пролив, когда к нему приблизились корабли. Как утверждают журналисты, с катеров экипажу судна приказали изменить курс и остановиться в территориальных водах Ирана.

Танкер, по информации источника издания, сопровождался фрегатом Королевского военно-морского флота Великобритании Мontrose. Его экипаж настоял на том, чтобы возможные иранские военные развернулись и пропустили судно, что и было сделано.

При этом журналисты не раскрыли, как именно пять неизвестных малых катеров могли приблизиться к судну, охраняемому ракетным фрегатом, а тем более попробовать приказать ему сменить направление движение с целью «провокации».

Пентагон отреагировал на информацию СМИ, однако никаких реальных доказательств также не предъявил. Зато не упустил возможность громко заявить о важности «свободы международного судоходства» и зависимости мировой экономики от нее, а также о необходимости «сохранять и защищать эту основу мирового благосостояния».